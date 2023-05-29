Бикфалви считает, что его контракт с «Уралом» не будет продлен

Полузащитник «Урала» Эрик Бикфалви прокомментировал свое будущее в команде Виктора Гончаренко.

«Будет ли продлен мой контракт? Нет. Скорее всего, нет», — приводит слова Бикфалви «РБ Спорт».

35-летний румын выступает за «Урал» с января 2017 года. В нынешнем сезоне он провел за клуб 36 матчей, забил восемь мячей и отдал три результативные передачи.