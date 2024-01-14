Защитник «Динамо» Фернандес рассказал, что ему комфортнее жить в Парагвае, чем в России

Защитник «Динамо» Роберто Фернандес ответил на вопрос «СЭ», где футболисту комфортнее жить, в Парагвае или в России.

— Можете ли вы сравнить жизнь в Парагвае и в России?

— Конечно, тут сравнивать сложно. Во-первых, Парагвай — моя родина, мне кажется, там мне комфортнее. Но если говорить про чемпионат, конечно, он тут намного сильнее, даже никаких сравнений не может быть.

Парагвайский футболист выступает за «Динамо» с 2022 года.