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Заварзин сомневается, что Тихонов смог бы привести «Спартак» к чемпионству

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Бывший генеральный директор «Спартака» Юрий Заварзин порассуждал о возможном назначении Андрея Тихонова главным тренером красно-белых.

«За плечами у тренера должен быть какой-то багаж. Тренера надо оценивать по выигранным титулам. А какие награды у Тихонова? Он хороший тренер, но это не означает, что Тихонов может привести «Спартак» к чемпионству. Андрей Валерьевич — перспективный специалист, но больше сказать о нем как о тренере нечего», — цитирует Заварзина «РБ Спорт».

10 января Тихонов возглавил «Енисей». До этого последним местом работы 53-летнего специалиста была «Астана», которую он покинул в 2021 году.

Источник: «РБ Спорт»
Андрей Тихонов
Футбол
ФК Спартак (Москва)
Юрий Заварзин
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2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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