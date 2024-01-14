Заварзин сомневается, что Тихонов смог бы привести «Спартак» к чемпионству

Бывший генеральный директор «Спартака» Юрий Заварзин порассуждал о возможном назначении Андрея Тихонова главным тренером красно-белых.

«За плечами у тренера должен быть какой-то багаж. Тренера надо оценивать по выигранным титулам. А какие награды у Тихонова? Он хороший тренер, но это не означает, что Тихонов может привести «Спартак» к чемпионству. Андрей Валерьевич — перспективный специалист, но больше сказать о нем как о тренере нечего», — цитирует Заварзина «РБ Спорт».

10 января Тихонов возглавил «Енисей». До этого последним местом работы 53-летнего специалиста была «Астана», которую он покинул в 2021 году.