Новичок «Динамо» Кудравец рассказал, что взял 47 номер не из-за Захаряна: «Понимаю ответственность»
Новичок «Динамо» Кудравец рассказал, что взял 47 номер не из-за Захаряна
Голкипер «Динамо» Андрей Кудравец в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос, почему выбрал 47 номер. Ранее под ним выступал воспитанник «Динамо» Арсен Захарян.
— Почему ты выбрал 47 номер?
— Пока не буду говорить.
— Под ним играл Арсен Захарян. Понимаешь ответственность?
— Понимаю, конечно. Но я брал не из соображений, что Арсен Захарян играл под ним.
«Динамо» подписало Кудравца летом 2023 года, голкипер провел остаток чемпионата Белоруссии-2023 в составе БАТЭ на правах аренды и присоединился к московскому клубу в зимнюю паузу.
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|36
|
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|8
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|
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|5
|6
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|
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|5
|4
|9
|18-28
|19
|
13
|Ахмат
|18
|4
|5
|9
|18-23
|17
|
14
|Оренбург
|18
|3
|6
|9
|19-28
|15
|
15
|Балтика
|18
|3
|4
|11
|12-24
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|
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|18
|3
|2
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|2.03
|00:00
|
Зенит – Спартак
|- : -
|2.03
|00:00
|
Ростов – Кр. Советов
|- : -
|2.03
|00:00
|
Краснодар – Рубин
|- : -
|2.03
|00:00
|
ЦСКА – Оренбург
|- : -
|2.03
|00:00
|
Динамо – Локомотив
|- : -
|2.03
|00:00
|
Ахмат – Урал
|- : -
|2.03
|00:00
|
Балтика – Сочи
|- : -
|2.03
|00:00
|
Пари НН – Факел
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|14
|
|
Бенхамин Гарре
Крылья Советов
|8
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|8
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|6
|
|
Александр Соболев
Спартак
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|15
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|15
|1
|5
|
|
Виктор Мелехин
Ростов
|16
|1
|5
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