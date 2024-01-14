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Сегодня, 10:12

Новичок «Динамо» Кудравец рассказал, что взял 47 номер не из-за Захаряна: «Понимаю ответственность»

Новичок «Динамо» Кудравец рассказал, что взял 47 номер не из-за Захаряна
Микеле Антонов
Корреспондент
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Голкипер «Динамо» Андрей Кудравец в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос, почему выбрал 47 номер. Ранее под ним выступал воспитанник «Динамо» Арсен Захарян.

— Почему ты выбрал 47 номер?

— Пока не буду говорить.

— Под ним играл Арсен Захарян. Понимаешь ответственность?

— Понимаю, конечно. Но я брал не из соображений, что Арсен Захарян играл под ним.

«Динамо» подписало Кудравца летом 2023 года, голкипер провел остаток чемпионата Белоруссии-2023 в составе БАТЭ на правах аренды и присоединился к московскому клубу в зимнюю паузу.

Арсен Захарян
ФК Динамо (Москва)
1
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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2.03 00:00
Зенит – Спартак
 - : -
2.03 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 00:00
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 00:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 00:00
Динамо – Локомотив
 - : -
2.03 00:00
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Пари НН – Факел
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Спартак

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