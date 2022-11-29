Даса: «Думаю, «Динамо» сможет завершить сезон в тройке РПЛ»

Защитник «Динамо» Эли Даса подвел итоги первой половины сезона-2022/23.

«Я доволен результатами первой части сезона — мы в топ-5 РПЛ, а в Кубке вышли в плей-офф с первого места. Думаю, мы можем быть довольны первой половиной сезона, потому что заметно прогрессировали в последние два месяца. После отпуска мы должны вернуться намного сильнее и сделать все возможное, чтобы добиться наибольшего успеха. Думаю, «Динамо» будет претендовать на победу в Кубке России и сможет завершить сезон в тройке РПЛ», — цитирует «РБ Спорт» Дасу.

В Кубке России «Динамо» заняло первое место в турнирной таблице группы С с 10 очками в 6 матчах и вышло в верхнюю сетку плей-офф.

«Динамо» занимает 4-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 29 очков в 17 матчах.