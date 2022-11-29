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Даса: «Думаю, «Динамо» сможет завершить сезон в тройке РПЛ»

Мария Гусева
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Защитник «Динамо» Эли Даса подвел итоги первой половины сезона-2022/23.

«Я доволен результатами первой части сезона — мы в топ-5 РПЛ, а в Кубке вышли в плей-офф с первого места. Думаю, мы можем быть довольны первой половиной сезона, потому что заметно прогрессировали в последние два месяца. После отпуска мы должны вернуться намного сильнее и сделать все возможное, чтобы добиться наибольшего успеха. Думаю, «Динамо» будет претендовать на победу в Кубке России и сможет завершить сезон в тройке РПЛ», — цитирует «РБ Спорт» Дасу.

В Кубке России «Динамо» заняло первое место в турнирной таблице группы С с 10 очками в 6 матчах и вышло в верхнюю сетку плей-офф.

«Динамо» занимает 4-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 29 очков в 17 матчах.

Источник: РБ Спорт
Эли Даса
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 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
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 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
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 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
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 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
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 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
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 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
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 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
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 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
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