Защитник «Динамо» Даса: «Мои мысли с людьми Турции и Сирии. Землетрясения — ужасная история»

Защитник «Динамо» Эли Даса ответил на вопрос корреспондента «СЭ» о землетрясениях в Турции, где московская команда проводила зимний тренировочный сбор.

— Вы проводили сборы в Турции, которая столкнулась с землетрясениями. Вы почувствовали их на себе?

— Это очень грустная и печальная история. Мои мысли вместе с людьми Турции и Сирии. Лично я не чувствовал землетрясения на себе, мы были в Анталье. Это невероятно ужасная история.

Землетрясение магнитудой 7,7 балла произошло утром 6 февраля в провинции Кахраманмараш на юге Турции, затронув 10 провинций. Также сообщалось о разрушениях в нескольких регионах Сирии.

Землетрясения в Турции и Сирии привели к гибели более 46 тысяч человек.