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Сегодня, 10:45

Экс-тренер «Зенита» Сканавино рассказал, кто из бразильцев долго адаптировался в питерском клубе

Георгий Кудинов
Приглашенный автор
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Нападающий «Зенита» Малком
Малком.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Бывший тренер «Зенита» по физподготовке Андреа Сканавино рассказал об адаптации бразильцев в питерском клубе.

«Дуглас Сантос приехал из Германии, и у него изначально наблюдался скорее немецкий, чем бразильский подход к тренировочному процессу: работал и работает как машина. Если честно, то поначалу не очень хорошо представлял себе истинный потенциал Вендела, зато со временем парень раскрылся в полной мере. А сложнее всех с точки зрения адаптации в Петербурге пришлось Малкому. Для того чтобы стать сегодняшним ярким атакующим игроком, ему понадобилось время. Зато теперь он и Клаудиньо стали вашими согражданами, что должно придать им еще большей уверенности в своих силах», — сказал Сканавино.

Малком выступает за «Зенит» с августа 2019 года, Клаудиньо — с августа 2021 года. 24 февраля оба футболиста получили российское гражданство.

Полное интервью Андреа Сканавино «СЭ» здесь

Дуглас Сантос
Клаудиньо
Малком Филипе (Малком)
Маркус Вендел Вале да Силва (Вендел)
ФК Зенит
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Пари НН 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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30 тур
3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Пари НН
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
5.03 16:30
Краснодар – Торпедо
 - : -
5.03 19:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
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ЖК
Г
Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
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