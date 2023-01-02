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Сегодня, 15:39

Ловрен попрощался с «Зенитом»: «2,5 года в самом красивом городе мира»

Алина Савинова
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Деян Ловрен.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Защитник Деян Ловрен опубликовал в социальных сетях прощальный пост по случаю ухода из «Зенита».

«Спасибо за все, «Зенит». Мне очень понравились 2,5 года в самом прекрасном городе мира. Много красивых воспоминаний я буду носить в своем сердце навсегда. Я могу с гордостью сказать, что мне понравилось быть вашим капитаном. Я и моя семья хотим сказать спасибо всем людям, которых мы встретили здесь... мы вас никогда не забудем. Большое спасибо всем людям в клубе, я буду скучать по вам. Моим товарищам по команде и всему тренерскому штабу — было честью играть и работать с вами. Мы останемся друзьями навсегда. Желаю удачи до конца сезона, я знаю, что у вас все получится», — написал футболист.

Сегодня, 2 января, стало известно о том, что 33-летний хорват подписал контракт с «Лионом» до конца июня 2025 года. Сумма трансфера не уточняется.

Ловрен выступал за «Зенит» с августа 2020 года. Вместе с клубом он дважды становился чемпионом России и два раза выигрывал Суперкубок страны.

Деян Ловрен
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Лион
6
3
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2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
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Краснодар – Торпедо
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Динамо – Кр. Советов
 - : -
3.03 00:00
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