Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 15:44

Камоцци: «Уход Ловрена — это потеря для «Зенита». Он хороший игрок»

Мария Гусева
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Франко Камоцци, экс-советник бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, прокомментировал переход защитника Деяна Ловрена из «Зенита» в «Лион».

«Стало ли у «Спартака» больше шансов на борьбу с «Зенитом» после ухода Ловрена? Ловрен — хороший игрок, — цитирует Sport24 Камоцци. — Это потеря для «Зенита», но у них все равно команда лучше, чем у «Спартака». Но в футболе, если ты веришь в свою работу, можно достичь любой цели».

33-летний хорват подписал контракт с «Лионом» до конца июня 2025 года.

Ловрен выступал за «Зенит» с августа 2020 года, на его счету 3 гола и 3 результативные передачи в 63 матчах за команду из Санкт-Петербурга. Вместе с клубом он дважды становился чемпионом России и два раза выигрывал Суперкубок страны.

Источник: Sport24
Деян Ловрен
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Лион
ФК Спартак (Москва)
Франко Камоцци
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Российский футболист «Монако» Головин забил гол в своем первом матче 2023 года
«Я просто наслаждаюсь игрой». Овечкин оформил новогодний хет-трик
Офицер США заявил о возможном нанесении Россией электромагнитного удара
В Москве за убийство сотрудника МАДИ арестован боец ММА
Пассажиры рейса Ташкент-Алматы получили ожоги в полете
Декан ВШЭ анонсировал несколько этапов повышения пенсии в России в 2023 году
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Ловрен попрощался с «Зенитом»: «2,5 года в самом красивом городе мира»

Колосков: «В РПЛ таких футболистов, как Ловрен, можно пересчитать по пальцам одной руки»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
3.03 00:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
3.03 00:00
Сочи – ЦСКА
 - : -
3.03 00:00
Факел – Химки
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Крылья Советов

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Вся статистика
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости