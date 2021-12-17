Защитник ЦСКА Васин завел аккаунт в Instagram

Защитник ЦСКА Виктор Васин завел аккаунт в Instagram.

«Врываюсь в Instagram», — написал Васин в одном из постов.

Аккаунт защитника уже собрал 500 подписчиков.

В нынешнем сезоне 33-летний россиянин провел шесть матчей за ЦСКА и не отметился результативными действиями.