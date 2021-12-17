Защитник ЦСКА Васин завел аккаунт в Instagram
16:49
Защитник ЦСКА Виктор Васин завел аккаунт в Instagram.
«Врываюсь в Instagram», — написал Васин в одном из постов.
Аккаунт защитника уже собрал 500 подписчиков.
В нынешнем сезоне 33-летний россиянин провел шесть матчей за ЦСКА и не отметился результативными действиями.
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