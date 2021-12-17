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Защитник ЦСКА Васин завел аккаунт в Instagram

16:49
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Защитник ЦСКА Виктор Васин завел аккаунт в Instagram.

«Врываюсь в Instagram», — написал Васин в одном из постов.

Аккаунт защитника уже собрал 500 подписчиков.

В нынешнем сезоне 33-летний россиянин провел шесть матчей за ЦСКА и не отметился результативными действиями.

Дополнительная информация:

https://www.instagram.com/p/CXlXzjfMvkk

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