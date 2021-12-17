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В «Нижнем Новгороде» отреагировали на информацию о возможном переходе Жиркова

16:28
Юрий Жирков. Фото Александр Федоров, «СЭ»
Юрий Жирков. Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Генеральный директор «Нижнего Новгорода» Равиль Измайлов прокомментировал «СЭ» информацию об интересе к футболисту Юрию Жиркову.

«Откуда у вас эта информация появилась? Metaratings опубликовал? Чушь какая-то, я сейчас Metaratings засужу. Нет, это не так. Никаких конкретных переговоров с Юрием Жирковым мы не ведем», — сказал Измайлов «СЭ».

Последним клубом 38-летнего футболиста был «Зенит», который он покинул по окончании сезона-2020/21.

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Данил Алешин все материалы автора

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