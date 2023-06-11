Роша: «Абсолютно ничего не имею против Соболева»

Защитник ЦСКА Виллиан Роша высказался о конфликте с нападающим «Спартака» Александром Соболевым.

«Абсолютно ничего не имею против Соболева. То, что было, прошло. Он великолепный игрок. Желаю ему всех благ. Этот вопрос закрыт» — сказал Роша.

В матче 28-го тура РПЛ «Спартак» — ЦСКА (2:1) Роша и Александр Соболев получили красные карточки за демонстрацию оскорбительного жеста. Позднее КДК РФС признал несправедливым удаление защитника ЦСКА и отменил игроку красную карточку, Соболев был дисквалифицирован на 4 игры.