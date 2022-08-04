Мойзес: «Знаю, что в ЦСКА играли Вагнер, Жо, Дуду, Карвальо. Хочу повторить их достижения»

Мойзес заявил, что хочет повторить достижения Жо и Дуду в ЦСКА

Защитник Мойзес Барбоза после перехода в ЦСКА вспомнил о бразильцах, которые ранее играли в московском клубе.

В четверг, 4 августа, московский клуб объявил об аренде 27-летнего бразильца у «Интернасьонала» до окончания сезона-2022/23 с опцией выкупа трансфера.

«Я знаю, что в ЦСКА играли Вагнер Лав, Жо, Дуду, Карвальо, — приводит слова Мойзеса пресс-служба армейцев. — С Дуду мы играли в 2017 году в «Ботафого». Жо — мой хороший друг. Я счастлив, что эти игроки оставили свой след в истории клуба, и я хочу хотя бы немного повторить их достижения».

Также защитник рассказал о стиле своей игры.

«Я профессионал и отдаю всего себя любимому делу. Я силен физически, у меня хорошая подача, высокая скорость. Все свои лучшие качества я собираюсь показать на поле болельщикам, партнерам ЦСКА», — сказал он.

Мойзес будет выступать за красно-синих под 27-м номером. В нынешнем сезоне он забил 2 мяча и отдал 2 результативные передачи в 19 матчах за бразильский клуб.