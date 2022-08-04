Колыванов: «Карцева берут явно не для того, чтобы он в «Динамо» лавочку протирал»

Бывший нападающий «Динамо» Игорь Колыванов поделился ожиданиями от матча четвертого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Крыльями Советов», а также высказался о переходе полузащитника «Маккаби» из Нетании Эдена Карцева в московский клуб.

— Впечатления от старта сезона «Динамо», конечно, двоякое — то вроде ничего, а то не очень, — приводит слова Колыванова «РБ Спорт». — Пропускают много, в обороне что-то такое происходит, вели с «Факелом» 2:0, потом такие нелепые два мяча пропустили.

— Чего ждете от встречи с «Крыльями Советов» в Самаре? Возможно ли повторение «воронежского сценария»?

— «Крылья» сыграли последний матч с «Торпедо» 1:1, хотя многие были уверены, что они проведут эту встречу более уверенно. Но в любом случае, самарская команда веселая, быстрая, играющая, интересная. Чем-то похожа на «Динамо». Обе команды не любят играть от обороны, стремятся играть вперед, стараются играть на чужой половине поля, быстро идти в отбор, имеют хороших быстрых нападающих — что одна, что другая команда. И они несколькими касаниями мяча могут доставить неприятности сопернику.

— В Самаре не сможет сыграть Захарян, получивший красную карточку в конце игры с «Факелом». Это потеря?

— Не знаю, что случилось с Арсеном, вроде никогда он не отличался грубостью и разговорами, а тут. В Самаре вместо него, наверное, может выйти в основе Тюкавин, хотя он все же играет более центрального.

— Подписание Эдена Карцева — усиление для «Динамо» перед таким непростым сезоном?

— В любом случае, мне кажется, Эден качественный игрок, но все будет зависеть от того, как он впишется в команду, в игровую схему. Карцева берут явно не для того, чтобы он в «Динамо» лавочку протирал. А то у нас теперь как бывает: что-то не нравится — и свалили.

Ранее сообщалось, что Карцев прилетел в Москву для подписания контракта с «Динамо».

Матч бело-голубых с самарским клубом состоится в воскресенье, 7 августа. Встреча пройдет в Москве и начнется в 17.30 по московскому времени.