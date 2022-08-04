Колыванов: «Карцева берут явно не для того, чтобы он в «Динамо» лавочку протирал»
Бывший нападающий «Динамо» Игорь Колыванов поделился ожиданиями от матча четвертого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Крыльями Советов», а также высказался о переходе полузащитника «Маккаби» из Нетании Эдена Карцева в московский клуб.
— Впечатления от старта сезона «Динамо», конечно, двоякое — то вроде ничего, а то не очень, — приводит слова Колыванова «РБ Спорт». — Пропускают много, в обороне что-то такое происходит, вели с «Факелом» 2:0, потом такие нелепые два мяча пропустили.
— Чего ждете от встречи с «Крыльями Советов» в Самаре? Возможно ли повторение «воронежского сценария»?
— «Крылья» сыграли последний матч с «Торпедо» 1:1, хотя многие были уверены, что они проведут эту встречу более уверенно. Но в любом случае, самарская команда веселая, быстрая, играющая, интересная. Чем-то похожа на «Динамо». Обе команды не любят играть от обороны, стремятся играть вперед, стараются играть на чужой половине поля, быстро идти в отбор, имеют хороших быстрых нападающих — что одна, что другая команда. И они несколькими касаниями мяча могут доставить неприятности сопернику.
— В Самаре не сможет сыграть Захарян, получивший красную карточку в конце игры с «Факелом». Это потеря?
— Не знаю, что случилось с Арсеном, вроде никогда он не отличался грубостью и разговорами, а тут. В Самаре вместо него, наверное, может выйти в основе Тюкавин, хотя он все же играет более центрального.
— Подписание Эдена Карцева — усиление для «Динамо» перед таким непростым сезоном?
— В любом случае, мне кажется, Эден качественный игрок, но все будет зависеть от того, как он впишется в команду, в игровую схему. Карцева берут явно не для того, чтобы он в «Динамо» лавочку протирал. А то у нас теперь как бывает: что-то не нравится — и свалили.
Ранее сообщалось, что Карцев прилетел в Москву для подписания контракта с «Динамо».
Матч бело-голубых с самарским клубом состоится в воскресенье, 7 августа. Встреча пройдет в Москве и начнется в 17.30 по московскому времени.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
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1
|Зенит
|3
|2
|1
|0
|9-1
|7
|
2
|Спартак
|3
|2
|1
|0
|9-3
|7
|
3
|ЦСКА
|3
|2
|1
|0
|7-2
|7
|
4
|Сочи
|3
|2
|0
|1
|5-5
|6
|
5
|Динамо
|3
|1
|2
|0
|8-4
|5
|
6
|Ростов
|3
|1
|2
|0
|4-3
|5
|
7
|Химки
|3
|1
|1
|1
|4-2
|4
|
8
|Ахмат
|3
|1
|1
|1
|4-4
|4
|
9
|Краснодар
|3
|1
|1
|1
|6-7
|4
|
10
|Кр. Советов
|3
|1
|1
|1
|5-6
|4
|
11
|Оренбург
|3
|1
|0
|2
|6-8
|3
|
12
|Н. Новгород
|3
|0
|2
|1
|3-6
|2
|
13
|Локомотив
|3
|0
|2
|1
|3-8
|2
|
14
|Факел
|3
|0
|2
|1
|6-7
|2
|
15
|Торпедо
|3
|0
|1
|2
|2-8
|1
|
16
|Урал
|3
|0
|0
|3
|1-8
|0
|6.08
|15:00
|
Урал – Спартак
|- : -
|6.08
|17:30
|
ЦСКА – Факел
|- : -
|6.08
|20:00
|
Краснодар – Локомотив
|- : -
|6.08
|20:00
|
Ахмат – Зенит
|- : -
|7.08
|15:00
|
Торпедо – Химки
|- : -
|7.08
|17:30
|
Кр. Советов – Динамо
|- : -
|7.08
|20:00
|
Ростов – Оренбург
|- : -
|7.08
|20:00
|
Сочи – Н. Новгород
|- : -
|Г
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|
Федор Смолов
Динамо
|4
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|4
|
|
Николай Комличенко
Ростов
|3
|П
|
|
Даниил Уткин
Ростов
|3
|
|
Батраз Гурциев
Оренбург
|2
|
|
Арсен Захарян
Динамо
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Лео Гогличидзе
Урал
|2
|1
|0
|
|
Александр Черников
Краснодар
|2
|1
|0
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|3
|1
|0