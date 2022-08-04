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Мойзес: «ЦСКА — это большой клуб. Счастлив, что мне выпала честь носить красно-синюю футболку»

Защитник Мойзес поделился эмоциями от перехода в ЦСКА
Карен Саркисян
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Защитник Мойзес Барбоза поделился эмоциями от перехода в ЦСКА.

В четверг, 4 августа, московский клуб объявил об аренде 27-летнего бразильца у «Интернасьонала» до окончания сезона-2022/23 с опцией выкупа трансфера.

«Я очень счастлив, что мне выпала честь носить красно-синюю футболку, — приводит слова Мойзеса пресс-служба армейцев. — ЦСКА — это большой клуб. Жду, когда смогу помочь своим партнерам по команде».

Также защитник рассказал о том, как шли переговоры с красно-синими.

«В течение двух недель мои агенты общались с представителями ЦСКА. Очень ждал, и, слава богу, они завершились успешно. Теперь я жду своего дебюта за клуб», — сказал он.

Мойзес будет выступать за ЦСКА под 27-м номером. В нынешнем сезоне он забил 2 мяча и отдал 2 результативные передачи в 19 матчах за бразильский клуб.

Источник: https://pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/novosti-osnovy/moises-dudu-i-zho-ostavili-svoy-sled-v-istorii-kluba-khochu-povtorit-ikh-dostizheniya/
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11
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