Защитник ЦСКА Фернандес отправился на КТ после полученной травмы в игре с «Нижним»

По информации «СЭ», защитник ЦСКА Марио Фернандес отправился на КТ (компьютерная томография) после полученного повреждения в матче 20-го тура Тинькофф РПЛ с «Нижним Новгородом» (1:0).

В концовке встречи ЦСКА — «Нижний Новгород» 31-летний Фернандес во время верховой борьбы столкнулся головой с защитником гостей Иброгимхалилом Юлдошевым. Российский футболист бразильского происхождения разбил нос в кровь и был заменен.

Главный тренер армейцев Алексей Березуцкий после игры заявил, что Фернандес получил сотрясение мозга и сломал нос.

ЦСКА с 33 очками занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России с 36 очками. «Нижний Новгород» располагается на 10-й строчке с 22 баллами.