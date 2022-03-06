Уилкшир ожидает победы «Динамо» в матче против «Спартака»

Бывший защитник «Динамо» Люк Уилкшир в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от матча против «Спартака» в рамках 20-го тура Тинькофф РПЛ.

«Это будет очень тяжелый матч. Но мне кажется, «Динамо» находится в более хорошей форме. Верю, что оно победит. Да, сейчас очень много вещей происходит вне футбольного поля, но игроки профессионалы и будут продолжать выполнять свою работу. Хотя, к сожалению, в очень трудное время», — сказал Уилкшир «СЭ».

Матч «Динамо» — «Спартак» пройдет 6 марта и начнется в 19.00 по московскому времени.