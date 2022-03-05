«Мы будем чемпионами!» Хавбек ЦСКА Гбамен о концовке сезона РПЛ после победы над «Нижним»

Гбамен после победы ЦСКА над «Нижним Новгородом» заявил, что его команда станет чемпионом

Полузащитник ЦСКА Жан-Филипп Гбамен после победы над «Нижним Новгородом» (1:0) в матче 20-го тура Тинькофф РПЛ заявил, что его команда станет чемпионом.

— Мы сделали сегодня все, чтобы победить. Какие у меня ожидания от концовки сезона? Мы будем чемпионами!

— Ты остаешься в Москве, не планируешь уезжать?

— Я остаюсь в ЦСКА. Ситуация непростая, но нет никаких проблем. Останусь ли я на следующий сезон? У меня есть контракт, я работаю по нему. Я наслаждаюсь жизнью и футболом в Москве, все хорошо. Сделаю все, чтобы принести красно-синим максимальное количество пользы, — сказал Гбамен.

ЦСКА с 33 очками занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России с 36 очками. «Нижний Новгород» располагается на 10-й строчке с 22 баллами.