Дивеев выбыл до конца года после операции на голеностопе

Врач ЦСКА Сергей Измайлов сообщил, что защитник Игорь Дивеев пропустит оставшиеся матчи армейцев в 2023 году.

26 июля 23-летний россиянин перенес операцию на голеностопе после травмы, полученной в матче OLIMPBET Суперкубка России против «Зенита» (0:0, пенальти — 4:5).

«Игорь Дивеев вернулся в Россию после успешной операции в Германии. С понедельника он приступит к работе над своим восстановлением. Ожидаем его появления в команде на первом зимнем сборе», — сказал Измайлов в видео, опубликованном в официальном Telegram-канале армейцев.

Дивеев выступает за ЦСКА с февраля 2019 года. На его счету 11 голов и 4 результативные передачи в 134 матчах за армейцев во всех турнирах.