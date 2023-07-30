«Факел» — «Локомотив»: Тикнизян оформил дубль

Защитник «Локомотива» Наир Тикнизян забил гол в матче второго тура РПЛ с «Факелом».

24-летний армянин отметился на 89-й минуте встречи и оформил дубль в этом матче, доведя счет до разгромного — 4:1.