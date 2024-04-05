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Защитник «Балтики» Андраде заявил, что не жалеет о переезде в Россию

Алина Савинова
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Колумбийский защитник «Балтики» Кевин Андраде рассказал о том, как принимал решение о переходе в команду из России.

«У меня была возможность пообщаться с людьми перед приездом сюда. Много моих соотечественников играют здесь: Матео Кассьерра, Вильмар Барриос, Хорхе Карраскаль и ребята из «Краснодара». Конкретно пообщаться удалось с Матео. Он сказал, что все очень комфортно, все довольны. Это одна из причин, почему я выбрал этот чемпионат. Не жалею о своем решении. Я счастлив и доволен всем», — цитирует Андраде Metaratings.ru.

Андраде перешел в «Балтику» из «Америки» в январе 2024 года. За калининградскую команду 24-летний футболист провел пять матчей, в которых не отметился результативными действиями.

Источник: Metaratings.ru
Футбол
РПЛ
ФК Балтика
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 21 12 5 4 40-19 41
2
 Краснодар 21 11 7 3 31-18 40
3
 Динамо 21 10 8 3 34-27 38
4
 ЦСКА 21 8 9 4 36-27 33
5
 Локомотив 21 8 9 4 33-28 33
6
 Спартак 21 9 5 7 27-26 32
7
 Рубин 21 9 5 7 20-24 32
8
 Кр. Советов 21 8 6 7 37-32 30
9
 Ростов 21 8 6 7 32-31 30
10
 Пари НН 21 8 4 9 17-19 28
11
 Факел 21 6 8 7 18-20 26
12
 Ахмат 21 5 5 11 20-27 20
13
 Урал 21 5 5 11 19-33 20
14
 Оренбург 21 4 8 9 21-29 20
15
 Балтика 21 4 5 12 14-25 17
16
 Сочи 21 3 5 13 21-35 14
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