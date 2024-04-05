Защитник «Балтики» Андраде заявил, что не жалеет о переезде в Россию

Колумбийский защитник «Балтики» Кевин Андраде рассказал о том, как принимал решение о переходе в команду из России.

«У меня была возможность пообщаться с людьми перед приездом сюда. Много моих соотечественников играют здесь: Матео Кассьерра, Вильмар Барриос, Хорхе Карраскаль и ребята из «Краснодара». Конкретно пообщаться удалось с Матео. Он сказал, что все очень комфортно, все довольны. Это одна из причин, почему я выбрал этот чемпионат. Не жалею о своем решении. Я счастлив и доволен всем», — цитирует Андраде Metaratings.ru.

Андраде перешел в «Балтику» из «Америки» в январе 2024 года. За калининградскую команду 24-летний футболист провел пять матчей, в которых не отметился результативными действиями.