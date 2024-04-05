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Колосков: «Не рожает земля русская талантливых игроков»

Алина Савинова
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Почетный президент РФС Вячеслав Колосков не считает, что полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук и хавбек «Монако» Александр Головин являются звездами европейского футбола.

«Проблема молодого поколения российских футболистов заключается в двух факторах. Первый и объективный — это талант. Ну не рожает земля русская талантливых футболистов. Матушка-природа нас подкачала. Уехали только Головин и Миранчук, первый не звезда европейского футбола, а второй уж тем более. Второе — система подготовки футболистов. Раньше была качественная подготовка. Сейчас тоже много разных методик и школ, но никто ничего не делает. Раньше тренеры любили свою работу, это был не столько способ заработка, сколько образ самой жизни. А сейчас разве такое есть? И в помине нет!» — цитирует Колоскова Sport24.

Миранчук выступает за «Аталанту» с 2020 года. В текущем сезоне на счету 28-летнего россиянина 29 матчей за итальянскую команду во всех турнирах, в которых он отметился 4 голами и 11 результативными передачами.

Головин стал игроком «Монако» в 2018 году. В этом сезоне 27-летний хавбек провел 26 матчей за монегасков, забив 6 мячей и сделав 6 голевых передач.

Источник: Sport24
Александр Головин
Алексей Миранчук
Футбол
Вячеслав Колосков
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 Зенит 21 12 5 4 40-19 41
2
 Краснодар 21 11 7 3 31-18 40
3
 Динамо 21 10 8 3 34-27 38
4
 ЦСКА 21 8 9 4 36-27 33
5
 Локомотив 21 8 9 4 33-28 33
6
 Спартак 21 9 5 7 27-26 32
7
 Рубин 21 9 5 7 20-24 32
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 Кр. Советов 21 8 6 7 37-32 30
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 Ростов 21 8 6 7 32-31 30
10
 Пари НН 21 8 4 9 17-19 28
11
 Факел 21 6 8 7 18-20 26
12
 Ахмат 21 5 5 11 20-27 20
13
 Урал 21 5 5 11 19-33 20
14
 Оренбург 21 4 8 9 21-29 20
15
 Балтика 21 4 5 12 14-25 17
16
 Сочи 21 3 5 13 21-35 14
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