«Болонья» может начать переговоры с «Локомотивом» по Тикнизяну в ближайшее время

Как стало известно «СЭ», «Болонья» имеет предметный интерес к защитнику «Локомотива» Наиру Тикнизяну.

Переговоры между клубами по возможному трансферу могут начаться в ближайшее время. Сам игрок также хочет попробовать свои силы в Европе. Отметим, что итальянский клуб следит за 24-летним защитником с лета 2023 года.

Тикнизян выступает за «Локомотив» с 2021 года. В нынешнем сезоне футболист провел за железнодорожников 26 матчей, отметившись 9 голами и 6 результативными передачами.