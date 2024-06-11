Защитник «Акрона» Савичев: «Только сейчас приходит осознание, что мы вышли в РПЛ»

Защитник «Акрона» Константин Савичев рассказал о своих ощущениях после выхода команды в РПЛ.

«Наверное, только сейчас потихоньку приходит осознание. В первые дни после выхода в РПЛ об этом вообще не думал, была дикая усталость после тяжелых стыковых матчей. Даже после окончания ответной игры не было эмоций отмечать победу, потом дня два еще отходил. Только сейчас начинает понемногу отпускать», — цитирует Савичева Metaratings.ru.

«Акрон», который был основан в 2018 году, пробился в высший дивизион впервые в истории. Команда из Тольятти в стыковых матчах победила «Урал» (2:0, 1:2).