Защитник «Ахмата» Гандри может продолжить карьеру в Катаре

Как стало известно «СЭ», защитник «Ахмата» Надер Гандри может покинуть клуб «Ахмат» в зимнее трансферное окно и продолжить карьеру в катарском клубе.

«Ахмат» хочет выручить за 30-летнего тунисца 250 тысяч евро.

Гандри в этом сезоне провел за «Ахмат» 22 матча и забил 1 гол. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2026 года. Портал Тransfermarkt оценивает стоимость игрока в 900 тысяч евро.

«Ахмат» ушел на зимний перерыв на восьмом месте в турнирной таблице РПЛ. Грозненцы набрали 22 очка в 18 турах.