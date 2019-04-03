Защита чиновника Пака, избитого Кокориным и Мамаевым: "Не комментируем дело. Мы оставляем все на усмотрение суда"

Геннадий Удунян, адвокат чиновника Минпромторга Дениса Пака, отказался комментировать продление ареста нападающего "Зенита" Александра Кокорина и полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева.

Кокорина и Мамаева обвиняют в избиении Пака, а также гендиректора ФГУП "НАМИ" Сергея Гайсина и водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой, Виталия Соловчука, в начале октября 2018 года. Сегодня на заседании в Пресненском районном суде футболистам продлили срок содержания в СИЗО до 25 сентября этого года.

– Мы не даем комментарии, оставляем все на усмотрение суда, о чем заявляли на заседании, – сказал Удунян. (Иван Торопцев)​

Кокорин и Мамаев - в СИЗО еще на полгода. Главное // Что было на закрытом заседании по Кокорину и Мамаеву. Полная информация