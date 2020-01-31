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Зарплата Соболева в «Спартаке» выросла в 5 раз по сравнению с «Крыльями»

11:45
Александр Соболев и Томас Цорн. Фото ФК «Спартак»
Александр Соболев и Томас Цорн. Фото ФК «Спартак»
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Как стало известно «СЭ», зарплата форварда Александра Соболева в «Крыльях Советов» составляла 2,2 миллиона рублей в месяц (около 26,5 миллиона в год). Таким образом, его зарплата в «Спартаке» выросла примерно в пять раз по сравнению с самарским периодом.

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По нашим данным, оклад в красно-белом клубе составляет порядка 1,8-1,9 миллиона евро (более 126 миллионов рублей) за сезон без учета бонусов за командные достижения. Стоит отметить, что футбольный рынок с удивлением отреагировал на эту информацию, хотя в то же время большинство источников подтверждают именно такие цифры.

Также стоит добавить, что другой клуб, ранее претендовавший на Соболева, предлагал увеличить его зарплату с 2,2 лишь до 4 миллионов рублей в месяц (48 миллионов в год), и те переговоры успехом не увенчались. (Отдел футбола)

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