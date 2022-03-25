Экс-игрок «Спартака» Юрий Ковтун оценил возможность перехода Бакаева в европейский клуб

Бывший футболист «Спартака» Юрий Ковтун оценил игру полузащитника Зелимхана Бакаева в этом сезоне и высказался о возможном трансфере хавбека в Европу.

Сообщалось, что в скором времени футболист может покинуть московский клуб.

— Наверное, у Бакаева есть интерес поиграть в Европе, раз он так туда рвется. Это нормально — попробовать себя в другом чемпионате. Бакаев — амбициозный футболист, он уже перерос «Спартак». Надо понимать, что в Италии другая дисциплина, игровая динамика. Важно, что в этой стране ценят командных игроков, а Бакаев больше индивидуалист. В России его качества приветствуются.

— Бакаев — это лидер нынешнего «Спартака»?

— Он амбициозный парень. Видно, что у него есть желание играть за «Спартак». Если Бакаев будет постоянно хорошо играть, он станет основополагающим футболистом красно-белых.

В текущем розыгрыше Бакаев провел 25 матчей за «Спартак», забив 1 мяч и отдав 5 результативных передач.