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Зарема Салихова вспомнила про обещание Газизова привести в «Спартак» лидера сборной Турции

11 июня 2021, 23:55
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Зарема Салихова, супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна, вспомнила про обещание бывшего генерального директора клуба Шамиля Газизова и экс-главы селекционного отдела москвичей Наримана Акавова бесплатно подписать контракт с полузащитником «Милана» Хаканом Чалханоглу.

«ШГ (Шамиль Газизов) с Нариманом обещали Чалханоглу зимой свободным агентом привести. Бесплатно! Эх, не дали ему доработать», — написала Зарема в своем Telegram-канале.

Ранее сообщалось, что «Милан» хочет сохранить в команде турецкого игрока, чей контракт с клубом истекает летом 2021 года. В минувшем сезоне 27-летний футболист участвовал в 42 матчах во всех турнирах, забил 9 голов и сделал 12 результативных передач.

Газизов занимал должность генерального директора «Спартака» с 10 июля по 8 декабря 2020 года, после чего вернулся на аналогичный пост в «Уфу»

Дополнительная информация:

https://t.me/zaremaplayboy/84

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