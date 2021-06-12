Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Леонид Слуцкий назвал Ашота Хачатурянца прорывом года в российском футболе

00:03
Ашот Хачатурянц. Фото РФС.
Ашот Хачатурянц. Фото РФС.
Теги:

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий высоко оценил работу председателя Судейского комитета РФС Ашота Хачатурянца.

«То, что сейчас делает Ашот Хачатурянц в нашем футболе — это резко повысит качество судейства, и на следующий год мы увидим плоды этой работы, — сказал Слуцкий в прямом эфир Первого канала во время трансляции матча Евро-2020 Турция — Италия (0:3). — Я бы смело прорыв года в российском футболе отдавал бы председателю судейского комитета Ашоту Хачатурянцу, который просто меняет систему. Огромная ему за это благодарность от большинства клубов и тренеров РПЛ».

В прошлом сезоне Рубин Леонида Слуцкого занял четвертое место в Тинькофф РПЛ.

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

Турция — Италия: Иммобиле забил второй гол
Россия — Бельгия: дата матча, время начала и где смотреть прямую трансляцию
Впервые в истории первый гол Евро — в свои ворота. Защитник «Ювентуса» забил за Италию
Турция — Италия: после первого тайма стартового матча Евро-2020 счет не открыт

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Евгений Петров все материалы автора
vs
4
Офсайд