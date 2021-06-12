Леонид Слуцкий назвал Ашота Хачатурянца прорывом года в российском футболе

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий высоко оценил работу председателя Судейского комитета РФС Ашота Хачатурянца.

«То, что сейчас делает Ашот Хачатурянц в нашем футболе — это резко повысит качество судейства, и на следующий год мы увидим плоды этой работы, — сказал Слуцкий в прямом эфир Первого канала во время трансляции матча Евро-2020 Турция — Италия (0:3). — Я бы смело прорыв года в российском футболе отдавал бы председателю судейского комитета Ашоту Хачатурянцу, который просто меняет систему. Огромная ему за это благодарность от большинства клубов и тренеров РПЛ».

В прошлом сезоне Рубин Леонида Слуцкого занял четвертое место в Тинькофф РПЛ.