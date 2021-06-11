Мостовой: «Витории будет непросто повторить успех Тедеско в «Спартаке»

Экс-футболист сборной России Александр Мостовой прокомментировал «СЭ» перспективы нового главного тренера «Спартака» Руя Витории.

«Я думаю, что рискованно назначать нового тренера после того, как команда заняла второе место. Ведь второе место — это в принципе успех. Вот если ты занимаешь восьмое место, можно назначать кого угодно — хуже уже не будет.

Витории будет непросто повторить успех. Все мы знаем, что есть «Зенит», которому принадлежит пальма первенства. Я реально смотрю на вещи. «Спартак» сможет составить конкуренцию, только если укрепит две-три позиции, купив футболистов высокого уровня. На данный момент «Зенит» по составу превосходит остальные команды», — сказал Мостовой.

51-летний Витория 24 мая был назначен новым главным тренером красно-белых. Контракт с португальским специалистом рассчитан на два года. Витория сменил на посту главного тренера москвичей Доменико Тедеско, который покинул красно-белых по окончании сезона-2020/21.

В прошлом сезоне «Спартак» занял второе место в чемпионате России. Москвичи начнут выступление в Лиге чемпионов-2021/22 с третьего квалификационного раунда.

(Вячеслав Короткин)