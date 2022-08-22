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Зарема: «Каттани — первый и единственный, кто выполнил мои пожелания»

Иван Шитик
Корреспондент
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Экс-член совета директоров московского «Спартака» Зарема Салихова после ухода своего мужа Леонида Федуна с поста президента красно-белых рассказала о периоде, когда спортивным директором команды являлся итальянец Лука Каттани.

«Ради того, чтобы «Спартак» пошумел в евровесне и регулярно участвовал в еврокубках, мне удалось ценой неимоверных усилий пригласить шеф-скаута из «ПСЖ». Он — первый и единственный, кто выполнил мои пожелания, а все новички были подписаны еще до начала сборов. Во время сборов практически все игроки основы продлили контракты.

Лука подбирал игроков, словно это ингредиенты идеального блюда: кто-то — тонкий и пикантный, кто-то — с остротой. Главное, не переборщить, и обязательно, чтобы все сочеталось. Получился тот «Спартак» от шефа Луки Каттани: молодой и дерзкий», — приводит слова Салиховой Осторожно Media.

«Спартак» 13 июля объявил об уходе Каттани, который работал в «Спартаке» с декабря 2021 года.

Каттани до работы в «Спартаке» возглавлял скаутский отдел «ПСЖ», был спортивным директором «Палермо» и «Новары» и скаутом в «Челси».

Федун заявлял, что Каттани был лучшим спортивным директором за время его руководства командой.

Источник: https://ostorozhno.media/spartakzarema/

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Манчестер Юнайтед
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П2

29%

1.63

ИТБ2 (1.5)

19%

1.51

Обе забьют - да

18%

1.56
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Динамо 1
Спартак 0
Матч завершен

П2

22%

2.36

ТБ 2.5

26%

1.87

ИТБ2 (1.5)

16%

2.15
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Зенит 2
Торпедо М 0
Матч завершен

Ф1(-2.5)

24%

2.22

Обе забьют - нет

21%

1.71

ТБ 3.5

23%

2.08
ФК Спартак (Москва)
Зарема Салихова
Лука Каттани
12
14
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 6 4 2 0 13-2 14
2
 Спартак 6 4 1 1 14-4 13
3
 ЦСКА 6 4 1 1 16-7 13
4
 Динамо 6 3 3 0 11-4 12
5
 Ростов 6 3 3 0 12-9 12
6
 Краснодар 6 3 2 1 11-7 11
7
 Сочи 6 3 1 2 9-11 10
8
 Ахмат 6 2 2 2 9-9 8
9
 Химки 6 2 1 3 8-9 7
10
 Кр. Советов 6 1 3 2 7-10 6
11
 Оренбург 6 2 0 4 8-12 6
12
 Локомотив 6 1 3 2 7-12 6
13
 Н. Новгород 6 1 2 3 8-12 5
14
 Факел 6 0 4 2 8-12 4
15
 Урал 6 0 1 5 1-11 1
16
 Торпедо 6 0 1 5 3-14 1
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Сочи – Химки
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Н. Новгород – Динамо
 - : -
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Факел – Спартак
 - : -
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Ахмат – Кр. Советов
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Урал – Зенит
 - : -
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