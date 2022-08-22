Зарема: «Каттани — первый и единственный, кто выполнил мои пожелания»

Экс-член совета директоров московского «Спартака» Зарема Салихова после ухода своего мужа Леонида Федуна с поста президента красно-белых рассказала о периоде, когда спортивным директором команды являлся итальянец Лука Каттани.

«Ради того, чтобы «Спартак» пошумел в евровесне и регулярно участвовал в еврокубках, мне удалось ценой неимоверных усилий пригласить шеф-скаута из «ПСЖ». Он — первый и единственный, кто выполнил мои пожелания, а все новички были подписаны еще до начала сборов. Во время сборов практически все игроки основы продлили контракты.

Лука подбирал игроков, словно это ингредиенты идеального блюда: кто-то — тонкий и пикантный, кто-то — с остротой. Главное, не переборщить, и обязательно, чтобы все сочеталось. Получился тот «Спартак» от шефа Луки Каттани: молодой и дерзкий», — приводит слова Салиховой Осторожно Media.

«Спартак» 13 июля объявил об уходе Каттани, который работал в «Спартаке» с декабря 2021 года.

Каттани до работы в «Спартаке» возглавлял скаутский отдел «ПСЖ», был спортивным директором «Палермо» и «Новары» и скаутом в «Челси».

Федун заявлял, что Каттани был лучшим спортивным директором за время его руководства командой.