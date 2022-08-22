«Болонья» в ближайшее время должна оформить трансфер Моро из «Динамо»

Полузащитник «Динамо» Никола Моро близок к переходу в «Болонью». Сделка должна быть закрыта в ближайшие 48 часов, пишет журналист Джанлука Ди Марцио.

24-летний хорват уже дал согласие на переход в клуб серии А. Сейчас «Болонья» ведет прямые переговоры с «Динамо».

Футболист имеет право воспользоваться правилом ФИФА и приостановить контракт с российской команды, но стороны рассчитывают, что не придется прибегать к радикальным мерам.

Моро выступает за «Динамо» с лета 2020 года. В минувшем сезоне хавбек провел 34 матча, в которых забил 2 гола и сделал 2 результативные передачи. Также на его счету два ассиста в 5 матчах текущего сезона РПЛ.

Контракт Моро с «Динамо» рассчитан до 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 9 миллионов евро.