Бийол рассказал о своем будущем в ЦСКА

Защитник ЦСКА Яка Бийол в разговоре с корреспондентом «СЭ» высказался о своем будущем в московском клубе.

«Все хорошо. Знаем, что происходит, надо подождать. В сборную сейчас уезжаю, но ЦСКА — это мой клуб. Я буду с командой», — сказал Бийол «СЭ».

После 22 туров Тинькофф РПЛ ЦСКА (42 очка) занимает третье место.

26 марта сборная Словении по футболу, за которую выступает Яка Бийол, проведет гостевой товарищеский матч с Хорватией. Начало встречи — в 17.00 по московскому времени.