Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
ТИНЬКОФФ РПЛ

Сегодня, 11:32

Бийол рассказал о своем будущем в ЦСКА

Севастиан Терлецкий
,  
Георгий Скобликов
Читать «СЭ» в

Защитник ЦСКА Яка Бийол в разговоре с корреспондентом «СЭ» высказался о своем будущем в московском клубе.

«Все хорошо. Знаем, что происходит, надо подождать. В сборную сейчас уезжаю, но ЦСКА — это мой клуб. Я буду с командой», — сказал Бийол «СЭ».

После 22 туров Тинькофф РПЛ ЦСКА (42 очка) занимает третье место.

26 марта сборная Словении по футболу, за которую выступает Яка Бийол, проведет гостевой товарищеский матч с Хорватией. Начало встречи — в 17.00 по московскому времени.

Яка Бийол
РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Сахар: польза и вред. Что будет, если есть сахар каждый день, и где его купить
Хави — гений. Тренер вернул «Барселоне» тики-таку, научил безнадежного Дембеле играть в футбол и разнес «Реал»
Материалы сюжета: РПЛ, 23-й тур: «Сочи» — «Зенит», «Краснодар» — «Динамо», «Локо» — «Спартак»
«Это убьет остатки здравого смысла». Зарема Салихова раскритиковала идею ужесточения наказания за оскорбление судей
Вилков — о разгроме Слуцкого: «Нормальный мужчина должен сам подать в отставку»
В «Рубине» сообщили, что Слуцкий будет готовить команду к матчу с «Химками»
РФС может ужесточить наказания и штрафы за оскорбление судей
Терехов получил красную карточку в матче с «Крыльями Советов» и пропустит игру с «Зенитом»
Зайнутдинов пропустит матч с «Уралом» из-за перебора желтых карточек
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Вилков высказался о судействе в матче ЦСКА — «Рубин»

«Это убьет остатки здравого смысла». Зарема Салихова раскритиковала идею ужесточения наказания за оскорбление судей
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 22 14 6 2 53-23 48
2
 Динамо 22 13 4 5 41-24 43
3
 ЦСКА 22 13 3 6 32-18 42
4
 Сочи 22 12 2 8 35-24 38
5
 Краснодар 21 10 6 5 34-21 36
6
 Локомотив 21 9 7 5 31-25 34
7
 Кр. Советов 21 9 5 7 28-23 32
8
 Ахмат 22 10 1 11 29-30 31
9
 Спартак 22 7 6 9 24-31 27
10
 Рубин 22 7 4 11 29-39 25
11
 Н. Новгород 22 6 6 10 20-32 24
12
 Ростов 21 5 7 9 33-38 22
13
 Арсенал 22 5 5 12 24-46 20
14
 Урал 22 4 8 10 13-22 20
15
 Уфа 22 3 9 10 19-31 18
16
 Химки 22 3 9 10 19-37 18
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 1 : 0
26.02 14:00
Химки – Динамо
 0 : 3
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 2 : 0
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 0 : 2
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 2 : 1
28.02 19:00
Зенит – Рубин
 3 : 2
6.04 19:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
4.05 19:00
Краснодар – Локомотив
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 14
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 10
Федор Смолов

Федор Смолов

Динамо

 10
П
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 6
Рифат Жемалетдинов

Рифат Жемалетдинов

Локомотив

 6
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 12 1 3
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 19 1 7
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости