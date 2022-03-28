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Сегодня, 15:44

Зарема Салихова прокомментировала поддержку ее супруга со стороны болельщиков

Максим Алланазаров
Заместитель главного редактора
Читать «СЭ» в
Зарема Салихова и Леонид Федун.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна и экс-член совета директоров клуба Зарема Салихова поделилась мнением о том, что болельщики красно-белых должны поддержать ее мужа.

«Удивительно читать журналистов, которые раньше писали «Федун, отдай «Спартак». Пусть Авен купит, он точно знает, как надо». Ну и где все, кто должен был по мнению оголтелой толпы привести «Спартак"к величию? Жалуются на весь мир из Лондона, что нет денег на оплату труда домашнего персонала... Где все остальные инвесторы, чьи интересы обслуживали блогеры?

Кстати, «Спартак» — единственный клуб , который выступил с инициативами и предложил меры по спасению российского футбола. Но все как обычно заняты решением своих личных вопросов," — заявила Салихова.

Футбол
ФК Спартак (Москва)
Леонид Федун
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