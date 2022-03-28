Полузащитник «Акрона» Дмитрий Ефремов высказался о критике в адрес главного тренера «Рубина» Леонида Слуцкого.

«Не был ли он таким в ЦСКА? Тогда он себе такого не позволял. Может, не было поводов — в чемпионате у нас дела, в основном, шли хорошо. Но и чего ему сейчас стесняться и бояться? В России он все выиграл, тренировал сборную, работал в Европе — кто у нас еще тренировал в Англии, Голландии? Раньше он больше переживал за все, а сейчас стал к этому проще относиться», — приводит слова Ефремова Metaratings.ru.

После матча 21-го тура Тинькофф РПЛ «Рубин» — «Ростов» (1:2) Слуцкий раскритиковал главного арбитра встречи Виталия Мешкова. За это он был оштрафован на 250 тысяч рублей и условно дисквалифицирован до конца сезона-2021/22.