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Ефремов — о Слуцком: «В России он все выиграл. Чего ему сейчас стесняться и бояться?»

Дмитрий Ефремов поделился мнением о критике в адрес Леонида Слуцкого
Екатерина Савостина
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Леонид Слуцкий.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Полузащитник «Акрона» Дмитрий Ефремов высказался о критике в адрес главного тренера «Рубина» Леонида Слуцкого.

«Не был ли он таким в ЦСКА? Тогда он себе такого не позволял. Может, не было поводов — в чемпионате у нас дела, в основном, шли хорошо. Но и чего ему сейчас стесняться и бояться? В России он все выиграл, тренировал сборную, работал в Европе — кто у нас еще тренировал в Англии, Голландии? Раньше он больше переживал за все, а сейчас стал к этому проще относиться», — приводит слова Ефремова Metaratings.ru.

После матча 21-го тура Тинькофф РПЛ «Рубин» — «Ростов» (1:2) Слуцкий раскритиковал главного арбитра встречи Виталия Мешкова. За это он был оштрафован на 250 тысяч рублей и условно дисквалифицирован до конца сезона-2021/22.

Источник: https://metaratings.ru/news/efremov-kogo-seychas-slutskomu-stesnyatsya-i-boyatsya-1230866/
Дмитрий Ефремов
Футбол
ФК Рубин (Казань)
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