Воспитанник ЦСКА Никита Чернов объяснил, почему решился на переход в «Спартак» из «Крыльев Советов».

«Взвешивал все за и против. Прекрасно понимал, на что иду: эмоции некоторых фанатов «Спартака» и ЦСКА были ожидаемы. Прямо угрызений совести нет. Осадок в душе — есть. Почти все осознанное детство находишься в структуре команды, повзрослев, доходишь с ней до Лиги чемпионов, знаешь весь персонал и базу. Более того — когда я играл в «Крыльях», фанаты ЦСКА постоянно писали слова поддержки, выкладывали фотографии со мной в составе, тепло встречали», — приводит слова футболиста Sport24.

Чернов — воспитанник ЦСКА, он покинул команду в июле 2019 года и перешел в «Крылья Советов». «Спартак» подписал 26-летнего россиянина из самарского клуба в феврале 2022 года.

Напомним, что ЦСКА и «Спартак» встретятся на стадии 1/4 финала БЕТСИТИ Кубка России.