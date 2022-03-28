Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
ТИНЬКОФФ РПЛ

Сегодня, 15:57

«Прямо угрызений совести нет. Осадок в душе — есть». Чернов о переходе в «Спартак»

Воспитанник ЦСКА прокомментировал переход в «Спартак»
Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Воспитанник ЦСКА Никита Чернов объяснил, почему решился на переход в «Спартак» из «Крыльев Советов».

«Взвешивал все за и против. Прекрасно понимал, на что иду: эмоции некоторых фанатов «Спартака» и ЦСКА были ожидаемы. Прямо угрызений совести нет. Осадок в душе — есть. Почти все осознанное детство находишься в структуре команды, повзрослев, доходишь с ней до Лиги чемпионов, знаешь весь персонал и базу. Более того — когда я играл в «Крыльях», фанаты ЦСКА постоянно писали слова поддержки, выкладывали фотографии со мной в составе, тепло встречали», — приводит слова футболиста Sport24.

Чернов — воспитанник ЦСКА, он покинул команду в июле 2019 года и перешел в «Крылья Советов». «Спартак» подписал 26-летнего россиянина из самарского клуба в феврале 2022 года.

Напомним, что ЦСКА и «Спартак» встретятся на стадии 1/4 финала БЕТСИТИ Кубка России.

Источник: https://sport24.ru/
Никита Чернов
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Массаж гуаша: очередной тренд из Tik Tok или cредство для подтянутой кожи?
Есть ли шанс у российского спорта выжить в изоляции? Проверяли на Кубке Первого канала по фигурному катанию
Материалы сюжета: РПЛ, 23-й тур: «Сочи» — «Зенит», «Краснодар» — «Динамо», «Локо» — «Спартак»
Гильерме: «Пытаюсь возвращаться в игру, но не могу сказать, что я на 100 процентов готов»
Апелляцию «Химок» на решение не присуждать «Локомотиву» поражение из-за Кухты рассмотрят 30 марта
Суд отменил взыскание 348 миллионов рублей с ЦСКА в пользу ООО «Бета»
Бальбуэна попал в символическую сборную тура квалификации ЧМ-2022
Агент Языджи: «Юсуф сможет сыграть против «Урала» 3 апреля»
Борис Игнатьев о новом лимите: «Даже не могу представить, где можно обозначить 13 легионеров»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Зарема Салихова прокомментировала поддержку ее супруга со стороны болельщиков
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 22 14 6 2 53-23 48
2
 Динамо 22 13 4 5 41-24 43
3
 ЦСКА 22 13 3 6 32-18 42
4
 Сочи 22 12 2 8 35-24 38
5
 Краснодар 21 10 6 5 34-21 36
6
 Локомотив 21 9 7 5 31-25 34
7
 Кр. Советов 21 9 5 7 28-23 32
8
 Ахмат 22 10 1 11 29-30 31
9
 Спартак 22 7 6 9 24-31 27
10
 Рубин 22 7 4 11 29-39 25
11
 Н. Новгород 22 6 6 10 20-32 24
12
 Ростов 21 5 7 9 33-38 22
13
 Арсенал 22 5 5 12 24-46 20
14
 Урал 22 4 8 10 13-22 20
15
 Уфа 22 3 9 10 19-31 18
16
 Химки 22 3 9 10 19-37 18
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 1 : 0
26.02 14:00
Химки – Динамо
 0 : 3
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 2 : 0
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 0 : 2
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 2 : 1
28.02 19:00
Зенит – Рубин
 3 : 2
6.04 19:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
4.05 19:00
Краснодар – Локомотив
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 14
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 10
Федор Смолов

Федор Смолов

Динамо

 10
П
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 6
Рифат Жемалетдинов

Рифат Жемалетдинов

Локомотив

 6
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 12 1 3
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 19 1 7
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости