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Зарема ответила агенту: «Кто такой Гурцкая? Его конек — испортить карьеру футболистам или тренерам»

Зарема Салихова отреагировала на высказывания Тимура Гурцкая о «Спартаке»
Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
Читать «СЭ» в
Зарема Салихова и Леонид Федун.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Зарема Салихова, супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна, отреагировала на негативные высказывания агента Тимура Гурцкая в адрес московского клуба.

«Кто такой Тимур Гурцкая? Возомнил себя Мино Райолой, только без игроков совершенно. Прилипнуть к готовым футболистам или тренерам, чтобы испортить в дальнейшем их карьерный путь — это его конек. Хоть одного игрока он вырастил, довел до хорошей команды?

Может сколько угодно накидывать на «Спартак», думаю, Гурцкая никогда не будет ни в одном клубе РПЛ. Остается лишь продолжать продавливать диваны у блогеров.

А по ситуации с Бакаевым — вы своими воплями делаете хуже игроку и его представителям. Которым бы пора вмешаться и угомонить «экспертов» и ветеранов типа Тихонова с его инсайдами. Если люди узнают реальные финансовые запросы Бакаева, это никому не пойдет на пользу», — сказала Салихова «СЭ».

Ранее Гурцкая назвал аферистом спортивного директора «Спартака» Луку Каттани. Он сравнил итальянца с бывшим тренером красно-белых Раулем Рианчо.

Бывший нападающий «Спартака» Андрей Тихонов рассказал, что Зелимхан Бакаев хотел остаться в Москве, но «Спартак» сам не захотел его видеть в клубе. 15 июня футболист перешел в «Зенит».

Зелимхан Бакаев
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Зарема Салихова
Тимур Гурцкая
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23
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И В Н П +/- О
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 Зенит 30 19 8 3 66-28 65
2
 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
10
 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
11
 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
15
 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
16
 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
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21.05 17:00
Арсенал – Урал
 1 : 2
21.05 17:00
Динамо – Сочи
 1 : 5
21.05 17:00
Краснодар – Ахмат
 1 : 1
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Кр. Советов – Локомотив
 0 : 1
21.05 17:00
Н. Новгород – Зенит
 1 : 0
21.05 17:00
Рубин – Уфа
 1 : 2
21.05 17:00
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Далер Кузяев

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Краснодар

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