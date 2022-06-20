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«Сочи» объявил о назначении Гаранина тренером команды

Анна Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Вадим Гаранин.
Фото ФК «Енисей»

«Сочи» объявил о пополнении тренерского штаба команды несколькими специалистами.

Первым клуб представил тренера — Вадима Гаранина. Вместе с ним в тренерский штаб сочинцев вошли Александр Аверьянов, Дмитрий Мантуш и Илья Гердт.

Срок контракта Гаранина с «Сочи» не сообщается. Также клуб не уточнил, какую официальную должность получил тренер.

Ранее сообщалось, что Гаранин не сможет занять пост главного тренера «Сочи» из-за отсутствия необходимой лицензии. Сейчас специалист заканчивает обучение на тренерскую лицензию категории А, тогда как регламент РПЛ позволяет возглавлять клубы только имеющим или обучающимся на лицензию категории Pro.

В минувшем сезоне все четыре специалиста помогли «Енисею» пробиться в полуфинал БЕТСИТИ Кубка России и финишировать на пятом месте в первенстве ФНЛ.

«Сочи» c января 2020 года тренировал Владимир Федотов. 55-летний специалист покинул команду по окончании сезона-2021/22 и возглавил ЦСКА.

Источник: https://pfcsochi.ru/news/2022-2023/trenerskiy-shtab-sochintsev-popolnil-ryad-spetsialistov/
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3
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 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
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 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
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 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
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