«Сочи» объявил о назначении Гаранина тренером команды

«Сочи» объявил о пополнении тренерского штаба команды несколькими специалистами.

Первым клуб представил тренера — Вадима Гаранина. Вместе с ним в тренерский штаб сочинцев вошли Александр Аверьянов, Дмитрий Мантуш и Илья Гердт.

Срок контракта Гаранина с «Сочи» не сообщается. Также клуб не уточнил, какую официальную должность получил тренер.

Ранее сообщалось, что Гаранин не сможет занять пост главного тренера «Сочи» из-за отсутствия необходимой лицензии. Сейчас специалист заканчивает обучение на тренерскую лицензию категории А, тогда как регламент РПЛ позволяет возглавлять клубы только имеющим или обучающимся на лицензию категории Pro.

В минувшем сезоне все четыре специалиста помогли «Енисею» пробиться в полуфинал БЕТСИТИ Кубка России и финишировать на пятом месте в первенстве ФНЛ.

«Сочи» c января 2020 года тренировал Владимир Федотов. 55-летний специалист покинул команду по окончании сезона-2021/22 и возглавил ЦСКА.