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Тихонов: «Я бы не сравнивал случаи Бакаева и Дзюбы. Но жаль, что «Спартак» теряет воспитанника»

Тихонов призвал не сравнивать ситуации Бакаева и Дзюбы после перехода в «Зенит»
Карен Саркисян
Корреспондент
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Бывший нападающий «Спартака» Андрей Тихонов поделился мнением о подписании контракта полузащитника Зелимхана Бакаева с петербургским клубом. Он ответил на вопрос о том, что как болельщики красно-белых отнесутся к переходу 25-летнего россиянина в петербургский клуб.

«Вряд ли среди болельщиков будут превалировать настроения, как после перехода Дзюбы, — приводит слова Тихонова RT. — Здесь совсем другая ситуация, сравнивать их не стоит. Зелимхан хотел остаться в Москве, но «Спартак» сам не захотел его видеть в клубе. Можно также вспомнить ситуацию с Быстровым, которого убрали из «Зенита», и он пришел в «Спартак». Потом Владимир вернулся в Петербург, его не любили, но своей игрой он заставил болельщиков снова себя уважать».

Экс-нападающий отметил, что сейчас игроки сами выбирают, где им будет лучше.

«В наше время мы не могли перейти в ЦСКА, например. О «Зените» я даже не говорю. В любом случае я бы не сравнивал случаи Бакаева и Дзюбы. Но очень жаль, что «Спартак» теряет воспитанника и такого ценного исполнителя», — сказал он.

Сегодня, 15 июня, генеральный директор «Зенита» Александр Медведев сообщил о подписании контракта с Бакаевым. Полузащитник перешел в петербургский клуб на правах свободного агента.

Бакаев является воспитанником «Спартака». В прошедшем сезоне полузащитник забил 3 мяча и отдал 8 результативных передач в 36 матчах за московский клуб во всех турнирах.

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/1015070-tihonov-bakaev-zenit-perehod
Андрей Тихонов
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3
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