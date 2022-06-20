Юрист «Спартака» заявила, что дело по расторжению договора с Газизовым завершено

Юрист «Спартака» Татьяна Завьялова прокомментировала решение Верховного суда РФ отказать экс-генеральному директору красно-белых Шамилю Газизову в передаче кассационной жалобы для рассмотрения в судебном заседании коллегии.

«Да, это все. Никто и ничего не должен. Самое главное, что «Спартак» не должен ничего выплачивать Газизову. Последняя точка именно по этому делу. Думаю, что дело, которое было инициировано Газизовым в «Уфе» в параллель к этому спору, для него является фактически жирной точкой», — приводит слова Завьяловой «Чемпионат».

6 июня Октябрьский суд Уфы принял решение взыскать с Леонида Федуна 89 миллионов рублей. Средства получит бывший генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов.

Газизов занимал должность генерального директора «Спартака» с июля по декабрь 2020 года.