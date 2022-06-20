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Юрист «Спартака» — о деле по расторжению договора с Газизовым: «Последняя точка. Никто и ничего не должен»

Юрист «Спартака» заявила, что дело по расторжению договора с Газизовым завершено
Анна Горшкова
Корреспондент
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Юрист «Спартака» Татьяна Завьялова прокомментировала решение Верховного суда РФ отказать экс-генеральному директору красно-белых Шамилю Газизову в передаче кассационной жалобы для рассмотрения в судебном заседании коллегии.

«Да, это все. Никто и ничего не должен. Самое главное, что «Спартак» не должен ничего выплачивать Газизову. Последняя точка именно по этому делу. Думаю, что дело, которое было инициировано Газизовым в «Уфе» в параллель к этому спору, для него является фактически жирной точкой», — приводит слова Завьяловой «Чемпионат».

6 июня Октябрьский суд Уфы принял решение взыскать с Леонида Федуна 89 миллионов рублей. Средства получит бывший генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов.

Газизов занимал должность генерального директора «Спартака» с июля по декабрь 2020 года.

Источник: https://www.championat.com/football/news-4731233-poslednyaya-tochka-yurist-spartaka-o-dele-po-rastorzheniyu-dogovora-s-gazizovym.html
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