Зарема Салихова отреагировала на появление Клейменова в совдире «Спартака» и предложила кандидатуру Мацуева
Супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова отреагировала на появление Кирилла Клейменова в совете директоров клуба.
«Еще один из мира спорта. Не шутка. Не телеграммами едиными, как говорится. Он в трансферы точно не полезет и треки агентских выплат отслеживать не станет. Зачем в клубе аудиторы, трансферные и тендерные комитеты, думать о сокращении ненужных затрат? Главное — выступать и говорить красиво хотя бы по пятницам перед Леонидом Федуном. Пока там с этим проблемки.
P. S. Хоть кто-нибудь придет в футболе разбирающийся профессионально? Международный спортивный директор, 2-3 иностранных селекционера? Все мои начинания убили», — написала Салихова в Telegram.-канале.
Также она предложила включить в совет директоров народного артиста России Дениса Мацуева.
«Лайфхак для СД: Денис Мацуев тоже болельщик. Музыкантов еще не было в клубе. Не благодарите».
Клейменов — заместитель генерального директора, директор Дирекции информационных программ «Первого канала».
На официальном сайте «Спартака» указано, что он будет курировать направление по повышению операционной эффективности и способствовать развитию взаимоотношений клуба с государственными и общественными организациями.
Дополнительная информация:
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю