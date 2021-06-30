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Зарема Салихова отреагировала на появление Клейменова в совдире «Спартака» и предложила кандидатуру Мацуева

17:02
Зарема Салихова. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Зарема Салихова. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова отреагировала на появление Кирилла Клейменова в совете директоров клуба.

«Еще один из мира спорта. Не шутка. Не телеграммами едиными, как говорится. Он в трансферы точно не полезет и треки агентских выплат отслеживать не станет. Зачем в клубе аудиторы, трансферные и тендерные комитеты, думать о сокращении ненужных затрат? Главное — выступать и говорить красиво хотя бы по пятницам перед Леонидом Федуном. Пока там с этим проблемки.

P. S. Хоть кто-нибудь придет в футболе разбирающийся профессионально? Международный спортивный директор, 2-3 иностранных селекционера? Все мои начинания убили», — написала Салихова в Telegram.-канале.

Также она предложила включить в совет директоров народного артиста России Дениса Мацуева.

«Лайфхак для СД: Денис Мацуев тоже болельщик. Музыкантов еще не было в клубе. Не благодарите».

Клейменов — заместитель генерального директора, директор Дирекции информационных программ «Первого канала».

На официальном сайте «Спартака» указано, что он будет курировать направление по повышению операционной эффективности и способствовать развитию взаимоотношений клуба с государственными и общественными организациями.

Дополнительная информация:

https://t.me/zaremaplayboy/443

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