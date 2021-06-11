Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Зарема Салихова — о песне «Бабочки»: «Всем любительницам черных колготок посвящается»

12:27
Зарема Салихова. Фото Александр Федоров., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Зарема Салихова. Фото Александр Федоров., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Теги:

Зарема Салихова, супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна в своем Telegram-канале опубликовала песню Глюкозы под названием «Бабочки».

«Всем любительницам черных колготок посвящается», — написала девушка.

Ранее генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки в своем Instagram выразила мнение, что Салихова следит за ее профилем с фейкового аккаунта Zara. Спутница владельца «Спартака» Леонида Федуна заявила, что это не так. Салихова также отметила, что терпеть не может бабочек, которые указаны в названии ее предполагаемого аккаунта в Instagram.

В четверг Салихова в саркастической форме высмеяла публикации фото и видео с тренировок, намекнув на Канделаки.

Царица ворвалась в Telegram: Зарема разносит Газизова, выступает против Черчесова в «Спартаке» и дает инсайды

Дополнительная информация:

https://t.me/zaremaplayboy/75

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

«Наш потолок в такой группе — два очка. Мне непонятно, во что собирается играть Черчесов». Юрий Лоза — о сборной России на Евро
Сорокин — о форме сборной Украины: «Жаль, что турнир становится ареной для политических дискуссий»
Олег Саленко: «И Украина, и Россия выйдут из группы»
Евро-2020: расписание и результаты матчей 11 июня

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Виктория Кравченко все материалы автора
vs
7
Офсайд