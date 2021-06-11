Зарема Салихова — о песне «Бабочки»: «Всем любительницам черных колготок посвящается»
12:27
Зарема Салихова, супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна в своем Telegram-канале опубликовала песню Глюкозы под названием «Бабочки».
«Всем любительницам черных колготок посвящается», — написала девушка.
Ранее генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки в своем Instagram выразила мнение, что Салихова следит за ее профилем с фейкового аккаунта Zara. Спутница владельца «Спартака» Леонида Федуна заявила, что это не так. Салихова также отметила, что терпеть не может бабочек, которые указаны в названии ее предполагаемого аккаунта в Instagram.
В четверг Салихова в саркастической форме высмеяла публикации фото и видео с тренировок, намекнув на Канделаки.
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