Погребняк может завершить карьеру

Бывший нападающий сборной России, обладатель Кубка и Суперкубка УЕФА в составе «Зенита» Павел Погребняк сообщил, что может завершить карьеру. Однако, по его словам, окончательного решения еще не принял.

В четверг стало известно, что 37-летний Погребняк покинул «Урал» по истечению срока контракта.

«Тяжело сказать, на самом деле. Возможно, да, придется все закончить, — цитирует «РИА Новости» Погребняка. — Как бы ты ни ждал, ни готовился к этому моменту, все равно это очень грустно, но чем быстрее закончишь, тем быстрее найдёшь себя в новой роли. Но, опять же, я в прошлом году подписал контракт с «Уралом» уже по ходу сезона, поэтому все возможно. Я в отличной форме. Решения принимаю все сам. Пока сам не знаю, сколько мне понадобится времени для принятия решения: может быть месяц, может два, а может неделю... Объявить я всегда успею. Вон (Роман) Павлюченко объявил, а во второй лиге забивает. Как это расценивать?».

«Я, конечно, могу сказать, что тренером я никогда не буду, но никогда не говори никогда. Мне интересны разные виды деятельности, — ответил Погребняк на вопрос, кем видит себя после окончания карьеры. — Вот, например, защитил кандидатскую. Теперь кандидат педологических наук. Но тут можно как в тренеры пойти, а можно окунуться в науку и преподавать. А, может быть, и вообще чем-то другим займусь».

Погребняк — воспитанник «Спартака». Он также играл за «Балтику», «Химки», «Шинник», «Томь», «Динамо», «Тосно», «Штутгарт», «Фулхэм» и «Рединг». За сборную России форвард провел 33 матча и забил 8 голов.