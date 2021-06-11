Комличенко: «Очень хотелось поработать с Валерием Карпиным»

Нападающий «Динамо» и сборной России Николай Комличенко, арендованный «Ростовом» с правом выкупа, отметил, что очень хочет поработать с главным тренером дончан Валерием Карпиным.

«Рад присоединиться к «Ростову». Это сильный клуб с хорошей организацией. Будет очень интересный сезон, — цитирует Комличенко сайт «Ростова». — Мои цели — играть, приносить максимальную пользу команде и добиваться результата. Очень хотелось поработать с Валерием Карпиным, которого считаю одним из лучших российских тренеров».

Комличенко в сезоне-2019/20 перешел из «Млада Болеслав» в «Динамо». В составе московского клуба принял участие в 38 матчах и забил восемь голов.

В 2019 году дебютировал в составе сборной России. Всего за национальную команду провел три матча и забил один гол.