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Комличенко: «Очень хотелось поработать с Валерием Карпиным»

11:06
Николай Комличенко. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Николай Комличенко. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Нападающий «Динамо» и сборной России Николай Комличенко, арендованный «Ростовом» с правом выкупа, отметил, что очень хочет поработать с главным тренером дончан Валерием Карпиным.

«Рад присоединиться к «Ростову». Это сильный клуб с хорошей организацией. Будет очень интересный сезон, — цитирует Комличенко сайт «Ростова». — Мои цели — играть, приносить максимальную пользу команде и добиваться результата. Очень хотелось поработать с Валерием Карпиным, которого считаю одним из лучших российских тренеров».

Комличенко в сезоне-2019/20 перешел из «Млада Болеслав» в «Динамо». В составе московского клуба принял участие в 38 матчах и забил восемь голов.

В 2019 году дебютировал в составе сборной России. Всего за национальную команду провел три матча и забил один гол.

Дополнительная информация:

https://fc-rostov.ru/ru/news/1314

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Материалы сюжета: РПЛ: межсезонье — лето 2021 года в чемпионате России по футболу — главные события — новости и трансферы