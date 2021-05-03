В «Спартаке» рассказали, чем будет заниматься Зарема Салихова в комитете по аудиту и вознаграждениям
11:30
Директор департамента по связям с общественностью «Спартака» Антон Фетисов рассказал «СЭ» о функционале Заремы Салиховой в комитете по аудиту и вознаграждениям.
«Это работа над повышением оперативной эффективности клуба. Сюда не входят трансферы напрямую, она будет инспектировать условия, касающиеся комиссий. Зарема по образованию финансист, поэтому она и будет следить за финансовой составляющей», — сказал Фетисов «СЭ».
Ранее на официальном сайте «Спартака» появилась информация, что Зарема Салихова также вошла в состав совета директоров клуба вместе с Юсуфом Алекперовым, а Сергей Михайлов покинул орган управления клубом.
(Сергей Федоров)
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