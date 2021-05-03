Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

В «Спартаке» рассказали, чем будет заниматься Зарема Салихова в комитете по аудиту и вознаграждениям

11:30
Зарема Салихова. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Зарема Салихова. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Теги:

Директор департамента по связям с общественностью «Спартака» Антон Фетисов рассказал «СЭ» о функционале Заремы Салиховой в комитете по аудиту и вознаграждениям.

«Это работа над повышением оперативной эффективности клуба. Сюда не входят трансферы напрямую, она будет инспектировать условия, касающиеся комиссий. Зарема по образованию финансист, поэтому она и будет следить за финансовой составляющей», — сказал Фетисов «СЭ».

Ранее на официальном сайте «Спартака» появилась информация, что Зарема Салихова также вошла в состав совета директоров клуба вместе с Юсуфом Алекперовым, а Сергей Михайлов покинул орган управления клубом.

(Сергей Федоров)

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

Василевский — о конфликте с Хабибом в США: «Он начал вытаскивать меня на улицу»
В Москве женщина насмерть разбилась во время катания на моноколесе
Как правильно отмечать день рождения разным знакам зодиака
Историк рассказал об убитых британцами в 1945 году тысячах советских пленных

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
9
Офсайд