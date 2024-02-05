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5 февраля, 11:59

Зарема назвала низкими амбиции Витории: «Зачем надо было идти в сборную Египта?»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Супруга экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова в разговоре с «СЭ» отреагировала на отставку главного тренера сборной Египта Руя Витории.

«Многие считают, что сборная Египта слабая, потому что кроме Салаха никого не знают. Даже если так, то зачем надо было идти в эту сборную? Не думаю, что там платили, как в Саудовской Аравии или как в «Спартаке». Тренер вышел на первое место в группе в Лиге Европы, и после этого выбирает не топовый европейский клуб, даже не средний клуб, играющий хотя бы в Лиге конференций, не классную европейскую сборную, чтобы сверкнуть тренерским талантом и накопленным опытом на Евро-2024, а уезжает в Египет. Это говорит о низких амбициях и реальной оценке его как тренера со стороны европейских клубов и европейских сборных», — сказала Салихова «СЭ».

Сборная Египта под руководством 53-летнего португальского специалиста не смогла выйти в четвертьфинал Кубка Африки-2024. В 1/8 финала команда уступила ДР Конго (1:1, по пенальти — 7:8).

Витория возглавлял национальную команду Египта с лета 2022 года. Его контракт был рассчитан на четыре года. Витория возглавлял «Спартак» с мая по декабрь 2021 года.

Сборная Египта по футболу
ФК Спартак (Москва)
Зарема Салихова
Руй Витория
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