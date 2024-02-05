Бояринцев рассказал о дружбе с Дзюбой

Четырехкратный призер чемпионата России в составе «Спартака» Денис Бояринцев вспомнил, каким был его экс-одноклубник Артем Дзюба в молодости.

«Правда ли я взял Дзюбу под свое крыло? Я много общался с молодыми, понимал, как им это важно. С Артемом в том числе. Оба жили на юго-востоке Москвы, дом теминых родителей был в Новокосино, а я ехал с Кузьминок. Так что часто возвращались вместе с базы. Нормальный парень, тогда был амбициозным, целеустремленным. Я не сомневался, что Артем пойдет дальше. Всегда отличался юмором, улыбчивый боец! Знал ли он меру в шутках? Мог переборщить, бывало с ним такое. Пытался ему подсказать, как правильнее в таких случаях себя вести, но он не всегда слушал», — приводит слова Бояринцева Sport24.

Дзюба выступал за «Спартак» с 2006 по 2015 год. Всего за московский клуб он провел 166 матчей, забил 38 мячей и отдал 23 результативные передачи.