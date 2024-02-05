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5 февраля, 12:05

Бояринцев рассказал о дружбе с Дзюбой

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Четырехкратный призер чемпионата России в составе «Спартака» Денис Бояринцев вспомнил, каким был его экс-одноклубник Артем Дзюба в молодости.

«Правда ли я взял Дзюбу под свое крыло? Я много общался с молодыми, понимал, как им это важно. С Артемом в том числе. Оба жили на юго-востоке Москвы, дом теминых родителей был в Новокосино, а я ехал с Кузьминок. Так что часто возвращались вместе с базы. Нормальный парень, тогда был амбициозным, целеустремленным. Я не сомневался, что Артем пойдет дальше. Всегда отличался юмором, улыбчивый боец! Знал ли он меру в шутках? Мог переборщить, бывало с ним такое. Пытался ему подсказать, как правильнее в таких случаях себя вести, но он не всегда слушал», — приводит слова Бояринцева Sport24.

Дзюба выступал за «Спартак» с 2006 по 2015 год. Всего за московский клуб он провел 166 матчей, забил 38 мячей и отдал 23 результативные передачи.

Источник: https://sport24.ru/football/news-618178-dzyuba-mog-pereborshchit-v-shutkakh-boyarintsev-o-druzhbe-s-artemom-v-spartake
Артем Дзюба
Денис Бояринцев
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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30 тур
1.03 19:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 14:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 16:30
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 19:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 19:30
Зенит – Спартак
 - : -
3.03 14:00
Пари НН – Факел
 - : -
3.03 16:30
Динамо – Локомотив
 - : -
3.03 19:00
Балтика – Сочи
 - : -
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Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 8
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Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
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Квинси Промес

Спартак

 6
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Локомотив

 6
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 5
И К Ж
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