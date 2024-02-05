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5 февраля, 11:43

Семин назвал лозунг, который использовал при работе в клубах

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин рассказал о том, как ему удается сохранять энергию и мотивацию для дальнейшей работы.

«Конечно, изменения произошли очень большие. Изменения во всем. В структуре любого клуба, российского футбола, в тактике, технике, тренировочном процессе. Наверное, мне немножко больше повезло на руководителей, с которыми я работал. В 2000-е годы мы продолжали это дело, которое начали в «Локомотиве». Нам помогали, создавали все прекрасные условия, чтобы «Локомотив» становился лучше. Почему не выгорел? Сложно на это ответить. У каждого есть своя природа. У меня одна ситуация, у Олега — другая. Взаимоотношения с руководителями тоже менялись. Но, наверное, с первого периода моей работы принял для себя такой лозунг: «Там, где я могу повлиять, внести какие-то свои методы, должен работать». Если не могу повлиять на руководителя, этого и не делал. Но я могу повлиять на игроков, с которыми работаю. Это моя прямая обязанность. Я это и делал. Весь негатив пропускал мимо ушей. Я знаю, что я могу», — приводит слова Семина «РБ Спорт».

Последний раз Семин работал с клубом РПЛ в сезоне-2021/22, когда возглавлял «Ростов». Специалист также тренировал «Динамо», «Анжи», «Мордовию», «Локомотив» и другие клубы.

Под его руководством железнодорожники стали трехкратными чемпионами России, шестикратными обладателями Кубка страны, а также три раза выигрывали Суперкубок России.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/semin-nazval-lozung-kotory-j-ispol-zoval-pri-rabote-v-klubah/
Футбол
РПЛ
Юрий Семин
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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30 тур
1.03 19:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 14:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 16:30
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 19:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 19:30
Зенит – Спартак
 - : -
3.03 14:00
Пари НН – Факел
 - : -
3.03 16:30
Динамо – Локомотив
 - : -
3.03 19:00
Балтика – Сочи
 - : -
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