Семин назвал лозунг, который использовал при работе в клубах

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин рассказал о том, как ему удается сохранять энергию и мотивацию для дальнейшей работы.

«Конечно, изменения произошли очень большие. Изменения во всем. В структуре любого клуба, российского футбола, в тактике, технике, тренировочном процессе. Наверное, мне немножко больше повезло на руководителей, с которыми я работал. В 2000-е годы мы продолжали это дело, которое начали в «Локомотиве». Нам помогали, создавали все прекрасные условия, чтобы «Локомотив» становился лучше. Почему не выгорел? Сложно на это ответить. У каждого есть своя природа. У меня одна ситуация, у Олега — другая. Взаимоотношения с руководителями тоже менялись. Но, наверное, с первого периода моей работы принял для себя такой лозунг: «Там, где я могу повлиять, внести какие-то свои методы, должен работать». Если не могу повлиять на руководителя, этого и не делал. Но я могу повлиять на игроков, с которыми работаю. Это моя прямая обязанность. Я это и делал. Весь негатив пропускал мимо ушей. Я знаю, что я могу», — приводит слова Семина «РБ Спорт».

Последний раз Семин работал с клубом РПЛ в сезоне-2021/22, когда возглавлял «Ростов». Специалист также тренировал «Динамо», «Анжи», «Мордовию», «Локомотив» и другие клубы.

Под его руководством железнодорожники стали трехкратными чемпионами России, шестикратными обладателями Кубка страны, а также три раза выигрывали Суперкубок России.