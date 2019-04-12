"Запомнил Кокорина и Мамаева - сказали, что это известные футболисты". Свидетель из кафе - о конфликте с Паком

Официант "Кофемании" Дмитрий Сорокин, который является свидетелем по делу нападающего "Зенита" Александра Кокорина и полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева, на заседании Пресненского суда рассказал об инциденте в кафе. Напомним, футболисты, находившиеся в составе компании, обвиняются в избиении чиновника Минпромторга Дениса Пака и гендиректора ФГУП "НАМИ" Сергея Гайсина.

– Вам откуда известно, что был удар стулом?

– После просмотра записи с камер. И кто-то из моих коллег сказал.

– Это было позднее?

– Да, конечно.

– Что-то с Простасовицким вы можете вспомнить?

– Нет, ничего.

– Потому что с памятью плохо?

– Просто он не попадался на глаза. Я запомнил Кокорина и Мамаева только потому, что сказали потом, что это известные футболисты. Я сам футболом не увлекаюсь, и их не знал. Если бы был какой-то яркий момент с ним, я бы запомнил.

– Шумели в рамках допустимого?

– Когда они пришли, гостей особо не было. Можно было догадаться, что будет шумно. У нас рядом детская зона. (Александр Рогулев)

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